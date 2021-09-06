Почему шумит самолет при взлете

Авиационный инженер объяснил, откуда при взлете самолета появляются пугающие звуки. Всему виной, по словам специалиста, работа двигателя. Слова эксперта приводит сервис поездок и путешествий «Туту.ру».

Как отметил инженер, воздушному лайнеру нужно набрать мощность, чтобы идти против силы гравитации. Из-за активной работы двигателя и появляется такой странный шум. Кроме того, устранить шум во время полета невозможно. Если пилот зафиксирует отклонения от нормы во время выполнения рейса, инженеры будут выяснять причины излишнего гудения или вибрации после посадки.

Собственно, именно по этой причине пассажиров настоятельно просят оставлять открытыми шторки иллюминаторов во время взлета. Так, путешественники могут заметить какие-то проблемы с лайнером и сообщить об этом членам экипажа.