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Что является причиной возникновения пугающих звуков при взлете самолета

Катерина Саломе
3 часа назад

Авиационный инженер объяснил, откуда при взлете самолета появляются пугающие звуки. Всему виной, по словам специалиста, работа двигателя. Слова эксперта приводит сервис поездок и путешествий «Туту.ру».

Почему шумит самолет при взлете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как отметил инженер, воздушному лайнеру нужно набрать мощность, чтобы идти против силы гравитации. Из-за активной работы двигателя и появляется такой странный шум. Кроме того, устранить шум во время полета невозможно. Если пилот зафиксирует отклонения от нормы во время выполнения рейса, инженеры будут выяснять причины излишнего гудения или вибрации после посадки.

Собственно, именно по этой причине пассажиров настоятельно просят оставлять открытыми шторки иллюминаторов во время взлета. Так, путешественники могут заметить какие-то проблемы с лайнером и сообщить об этом членам экипажа.

Минтранс подготовил новые правила по борьбе аэропортов с птицами, однако эксперты посчитали их нечеткими и избыточными. О том, как авиация борется с птицами, читайте в нашей статье.

Новости путешествий,Минтранс РФ,
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