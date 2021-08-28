Опасность для самолетов: как авиация борется с птицами

Минтранс подготовил новые правила по борьбе аэропортов с птицами, однако эксперты посчитали их нечеткими и избыточными.

«Если мы посмотрим документы ИКАО, то все положения идут под лейблом "максимальное снижение угрозы столкновения", поскольку никто никогда не сможет дать 100-процентной гарантии, что столкновения не будет», — подчеркивает исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов (МАА) Сергей Никотин.

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Спорным пунктом новых правил также называют положение о выявлении и контроле мест скопления птиц: на ближайших к аэропорту свалках, птицефабриках и животноводческих фермах. Ответственность за ликвидацию таких источников, как подчеркивают в МАА, должны разделить правоохранители и местные власти.

Кроме того, недоумение также вызывает идея отпугивания птиц беспилотниками.

«Новое требование вызывает риски попадания беспилотных аппаратов в самолет, саморазрушения или отказа систем, что может повлечь за собой большие финансовые потери», —такие опасения высказывают в одном из аэропортов Краснодарского края.

При этом персонал аэродромной службы может применять средства биоакустического воздействия: «крики тревоги и опасности». Во время наблюдений сотрудникам придется установить не только маршруты и места концентрации птиц, но и характер поведения: «гнездятся, кормятся, отдыхают или ночуют».

Представители аэропортов опасаются, что нечеткие требования грозят операторам увеличением числа проверок.

«Сейчас у нас идет четыре суда с надзорными органами. Когда придется фиксировать каждое гнездо в радиусе 15 км, аэропорты утонут в штрафах»,— считает Игорь Боев, директор аэропорта Старый Оскол (с 2019 года обслуживает только чартеры)

Специалист считает наиболее эффективным способом устранения птиц отстрел. Этот метод назван проекте, но применение оружия на приаэродромной территории потребует поправок к законам.

Эксперты считают, что все новые правила и меры требуют сложных организационных мероприятий и могут стать ля аэропортов обременительными.

История вопроса

С 2017 года, по данным Росавиации, число столкновений самолетов с птицами стабильно растет и превышает 1 тыс. случаев в год. Только за первые семь месяцев 2021 года произошло уже почти 600 столкновений. Наиболее резонансной стала аварийная посадка Airbus A321 «Уральских авиалиний» под Жуковским в августе 2019 года.

Тогда воздушное судно попало в стаю чаек. Птицы врезались в двигатели, которые один за другим вышли из строя. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили самолет с неработающими двигателями в кукурузное поле и спасли жизни 233 человек.

Это сразу же сравнили с "чудом на Гудзоне" — 10 лет назад в Нью-Йорке пилоты US Airways Чесли Салленбергер и Джеффри Скайлз совершили приводнение на Гудзон после того, как в двигатели А320 попали птиц. Эта посадка оказалась чудом, и все, кто был на борту, выжили.

Птицы мешали самолетам с момента зарождения авиации, но способа решить эту проблему до сих пор нет. На разных этапах производители двигателей и самолетов, авиакомпании и аэропорты лишь снижают вероятность столкновений или серьезность последствий.

При столкновении с птицей опаснее всего становится отключение двигателя. И если с одним двигателем, судно еще может долететь до аэропорта, запросив экстренную посадку, то если отключатся сразу два двигателя, садиться нужно немедленно.

Интересно, что перед запуском судна в эксплуатацию, его двигатели проходят "проверку птицами". Так, в двигатель запускаются живые птицы (куры, чайки, гуси). При испытаниях двигатель от удара птицы должен не загореться и не взорваться, и, как минимум, остаться на месте.

"Сейчас для отпугивания птиц используют несколько видов оборудования: пропановые пушки (за счет газа они издают хлопки, которые слышны на расстоянии до одного километра), биоакустические установки (имитируют тревожные крики разных видов птиц, предупреждающие об опасности) и акустические установки, имитирующие звуки выстрелов.

В ход идут и простые технические средства: зеркальные шары с глазами хищных птиц, имитации хищных птиц, блестящие ленты, пугала. В арсенале Шереметьева противоприсадочные сети и шипы – они не позволяют птицам садиться в пределах аэродрома. Шипы также крепят на зданиях и сооружениях аэропорта. Во Внукове на летном поле установлены ловушки для ворон и голубей, против хищных птиц используют телеметрическое оборудование и датчики слежения.", — пишут в публикации Московского института Карнеги.

Однако птицы быстро адаптируются к приемам отпугивания, поэтому их нужно регулярно менять.

«К шуму самолетов они привыкают довольно быстро Мы неоднократно находили гнезда в трех метрах от взлетно-посадочной полосы. Кратковременное повышение уровня шума от движущихся самолетов не оказывает на птиц никакого действия Всегда находится пара видов птиц, которые игнорируют эти шумы, адаптируются к ним и спокойно используют эту территорию для успешного размножения», — рассказывал «Медузе» руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.