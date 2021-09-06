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В Португалии мистически пропадают туристы одного возраста

Мира Маркина
2 часа назад

На популярном португальском курорте третий раз за год без вести пропал иностранный турист. Об этом пишет Potugal Resident.

В Португалии мистически пропадают туристы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Путешественники мистически пропадают на пешеходной тропе парка Кеймадас на Мадейре. Очередной случай произошел через два месяца после предыдущего инцидента. Еще один был девять месяцев назад. Происходящее обескуражило португальскую полицию.

Пропавшему французу было столько же лет, сколько и предыдущим посетителям парка. Все они путешествовали в одиночку. Телефон мужчины был отключен с 31 августа, из-за чего семья туриста забеспокоилась и обратилась в посольство Франции в Лиссабоне.

В парке Кеймадас проходит две тропы: одна в направлении Пико-дас-Педрас, а другая — в сторону Левада-да-Серра-да-Илья. Однако никто не знает, каким маршрутом пошел французский турист.

Ранее продавец сувениров избил туриста из-за национальности.

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