В Португалии мистически пропадают туристы

На популярном португальском курорте третий раз за год без вести пропал иностранный турист. Об этом пишет Potugal Resident.

Путешественники мистически пропадают на пешеходной тропе парка Кеймадас на Мадейре. Очередной случай произошел через два месяца после предыдущего инцидента. Еще один был девять месяцев назад. Происходящее обескуражило португальскую полицию.

Пропавшему французу было столько же лет, сколько и предыдущим посетителям парка. Все они путешествовали в одиночку. Телефон мужчины был отключен с 31 августа, из-за чего семья туриста забеспокоилась и обратилась в посольство Франции в Лиссабоне.