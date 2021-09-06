Продавец сувениров избил туриста из-за национальности

Мужчина по имени Элад Форгаш зашел в один из магазинов в популярном туристическом месте, чтобы купить несколько скульптур в качестве сувениров. Турист разговорился с продавцом, и узнал, что он родом из Бангладеш. Когда он раскрыл свою национальность, сотрудник лавки заявил, что ненавидит Израиль и евреев и считает их убийцами. После этого путешественник отказался приобретать скульптуры, что послужило поводом для нападения.