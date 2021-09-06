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"Ударил скульптурами по голове": продавец сувениров избил туриста из-за национальности

Мира Маркина
54 минуты назад

Туриста из Израиля избил продавец сувениров в итальянском городе Пиза. Об этом пишет Israel Hayom.

Продавец сувениров избил туриста из-за национальности
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мужчина по имени Элад Форгаш зашел в один из магазинов в популярном туристическом месте, чтобы купить несколько скульптур в качестве сувениров. Турист разговорился с продавцом, и узнал, что он родом из Бангладеш. Когда он раскрыл свою национальность, сотрудник лавки заявил, что ненавидит Израиль и евреев и считает их убийцами. После этого путешественник отказался приобретать скульптуры, что послужило поводом для нападения.

"Когда я обернулся, он ударил меня скульптурами по голове. К счастью, рядом были другие туристы, которые засняли инцидент на видео. Продавец убежал, после приехала полиция и скорая помощь, которая отвезла меня в больницу", — рассказал Элад Форгаш.

По его словам, продавец сломал ему нос и глазницу. В Израиле ему нужно будет делать операцию. Сейчас полиция проводит расследование.

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