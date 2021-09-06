"Продажи упали": отели Подмосковья снизили цены

"Даже когда были ограничения в высокий сезон лета, загрузка была хорошей. Гости нормально реагировали на то, что при заселении необходим тест или QR-код, свидетельствующий о вакцинации. Сейчас продажи упали. Гости не сказали "вау" и не помчали в гостиницы, после того как отменили ПЦР-тесты", – сказал коммерческий директор загородного комплекса "Тропикана Парк" Дмитрий Пастухов.