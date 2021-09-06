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"Продажи упали": отели Подмосковья снизили цены

Мира Маркина
24 минуты назад

Цены на отели в Подмосковье в сентябре снизились на 15-20 процентов. Об этом сообщает TourDom.ru.

"Продажи упали": отели Подмосковья снизили цены
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сейчас спрос на отели в Московской области резко упал:

"Даже когда были ограничения в высокий сезон лета, загрузка была хорошей. Гости нормально реагировали на то, что при заселении необходим тест или QR-код, свидетельствующий о вакцинации. Сейчас продажи упали. Гости не сказали "вау" и не помчали в гостиницы, после того как отменили ПЦР-тесты", – сказал коммерческий директор загородного комплекса "Тропикана Парк" Дмитрий Пастухов.

По его словам, в межсезонье стало меньше длительных бронирований.

"В сентябре наблюдается классический спад спроса в сравнении с летом в сегменте индивидуального бронирования на будни в связи с завершением школьных каникул. Но этот спад компенсируется усилившимся интересом со стороны корпоративных заказов (MICE-туризм) в первые три недели", – рассказала коммерческий директор УК "Русские Сезоны" Инна Рындина.

А вот в Турции отели, наоборот, подорожали из-за роста инфляции.

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