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В Турции сильно подорожали отели

Катерина Саломе
2 часа назад

В Турции продолжается инфляция, в связи с чем активно растет цены на размещение в отелях. Об этом сообщает местная туристическая газета Turizmguncel, ссылаясь на данные Туркстата.

В Турции сильно подорожали отели
Фото: depositphotos depositphotos

По сравнению с августом инфляция в восточной стране выросла на 1,12 процентов и на целых 19,25 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего это отразилось на ресторанах и отелях - именно они вошли в топ тех категорий предприятий, где ежемесячный рост цен оказался наибольшим. Лидирующие позиции в списке достались продуктам питания и безалкогольным напиткам. А замыкают тройку лидеров. товары для дома.

Зато недавно стало известно о том, что отели Красной поляны радикально снизили цены. Жить в гостинице оказалось дешевле, чем снимать квартиру.

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