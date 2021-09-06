Укравших песок с пляжей туристов оштрафуют на сотни тысяч

Туристы попытались вывезти песок и камни с популярных пляжей Италии и были пойманы сотрудниками аэропорта. Об этом пишет La Nuova Sardegna.

За первую неделю сентября произошло три подобных случая. В аэропорту итальянского города Ольбия задержали жителя Швейцарии с бутылкой песка и мешком камней с пляжа Порто Ротондо и мужчину из Нидерландов с сумкой, набитой тремя килограммами гальки. Еще одного путешественника, гражданина Румынии, арестовали за попытку увезти камни с пляжа Капо Пекора в Буггерру.

Теперь задержанным туристам грозит штраф от 0,5 до 3 тысяч евро (от 40 до 260 тысяч рублей).