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Укравших песок с пляжей туристов оштрафуют на сотни тысяч

Мира Маркина
1 час назад

Туристы попытались вывезти песок и камни с популярных пляжей Италии и были пойманы сотрудниками аэропорта. Об этом пишет La Nuova Sardegna.

Укравших песок с пляжей туристов оштрафуют на сотни тысяч
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

За первую неделю сентября произошло три подобных случая. В аэропорту итальянского города Ольбия задержали жителя Швейцарии с бутылкой песка и мешком камней с пляжа Порто Ротондо и мужчину из Нидерландов с сумкой, набитой тремя килограммами гальки. Еще одного путешественника, гражданина Румынии, арестовали за попытку увезти камни с пляжа Капо Пекора в Буггерру.

Теперь задержанным туристам грозит штраф от 0,5 до 3 тысяч евро (от 40 до 260 тысяч рублей).

А другую путешественницу посадили в тюрьму за поддельный ПЦР-тест. Девушка хотела поехать в отпуск в Гонолулу.

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