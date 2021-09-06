Видео: действия туристов в Сочи вызвали споры в соцсетях

Отдыхающие в Сочи россияне уплыли в море на десятки метров от берега и вызвали споры в сети. Видео опубликовали в Instagram-аккаунте @sochi__today.

Очевидцы засняли, как несколько человек плавают в Черном море во время сильных волн вдалеке от волнорезов и буйков. Туристы отказались от помощи спасателей и решили добраться до суши своими силами.

В комментариях к видео раскритиковали действия россиян:

"В Турцию плывут. Билеты дорогие", "Люди в отпуск поехали, мозги дома оставили", "Спасибо, автор, держите нас в курсе", "А потом они всплывают где-то в Абхазии", — написали пользователи.

Однако некоторые не увидели в действиях туристов ничего ужасного:

"Этот папарацци просто завидует", "Представьте, некоторые люди не хотят у берега мочу бултыхать", "В чем ужас? Я тоже так плаваю".