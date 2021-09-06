Россияне смогут попасть в восемь тайских провинций без карантина

Вакцинированным россиянам уже в октябре откроется возможность посетить восемь тайских провинций. При этом путешественникам не придется проходить внутренний карантин. Об этом сообщает АТОР.

Премьер-министр страны Прают Чан-Оча уже поддержал план открытия Бангкока, Чиангамая, Паттайи, городов Хуахин, Чианг Кхан, Ко Куда, Ко Чанг и острова Ко Самет по пхукетской "Песочнице". Теперь Центру управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) при правительстве Таиланда предстоит его утвердить.