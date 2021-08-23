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В Тайланде арестовали участников незаконной вечеринки

Стелла Шмель
2 часа назад

Полиции Паттайи пришлось арестовать 21 участника незаконной вечеринки. При этом 18 из них - туристы из других стран, сообщает Tourprom.

В Тайланде арестовали участников незаконной вечеринки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Вечеринка проходила неподалеку от рынка Tree Town на улице Сой Буакао, в десяти минутах от Центрального пляжа. В полицию обратились соседи.

В настоящее время Паттая является темно-красной зоной. Ее пометили как место с высоким уровнем распространения коронавируса. Из-за этого группами более пяти человек собираться запрещено.

Полиции пришлось арестовать компанию из трех тайцев и 18 иностранцев. Они пили алкоголь, а также общались, игнорируя антикоронавирусные правила. Их доставили в участок.

Наказание им грозит суровое - тюремное заключение сроком до двух лет и штрафы до 40 тысяч бат (примерно 90 тысяч рублей).

Ранее "Рамблер" писал, что Тайланд планирует открыть границы для россиян с вакциной.

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