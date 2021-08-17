Тайланд планирует открыть границы для россиян с вакциной

Пхукет в ближайшее время будет доступен для россиян, которые вакцинировались "Спутником V". Об этом пишет Bangkok Post со ссылкой на главу Управления по туризму Таиланда Ютасака Супасорна.

Правда, в посольстве Тайланда в Москве все же посоветовали не торопить события, сообщает АТОР. В настоящее время заявление Ютасаки - это единственный официальный комментарий по данному вопросу.

Тем не менее, эксперты утверждают что одобрение "Спутника V" еще должно пройти несколько этапов, но процесс уже запущен. При благоприятном исходе дела, россияне с вакциной смогут отдыхать в Тайланде без прохождения карантина.