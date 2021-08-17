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Тайланд планирует открыть границы для россиян с вакциной

Стелла Шмель
1 час назад

Пхукет в ближайшее время будет доступен для россиян, которые вакцинировались "Спутником V". Об этом пишет Bangkok Post со ссылкой на главу Управления по туризму Таиланда Ютасака Супасорна.

Тайланд планирует открыть границы для россиян с вакциной
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Правда, в посольстве Тайланда в Москве все же посоветовали не торопить события, сообщает АТОР. В настоящее время заявление Ютасаки - это единственный официальный комментарий по данному вопросу.

Тем не менее, эксперты утверждают что одобрение "Спутника V" еще должно пройти несколько этапов, но процесс уже запущен. При благоприятном исходе дела, россияне с вакциной смогут отдыхать в Тайланде без прохождения карантина.

Ранее "Рамблер" писал, что туроператоры раскрыли дешевые направления для пляжного отдыха в августе.

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