Ученые заявили об исчезновении пляжей в Анталии

Работающие на протяжении шести лет на побережье Анталии ученые заявили, что популярнейший пляж Коньяалты рискует исчезнуть. Всему виной достигшая пяти метров в глубину эрозия. Таким образом, по мнению специалистов, велик риск полного исчезновения пляжей в турецком регионе через несколько лет.
«Некоторые участки пляжа особенно подвержены риску исчезновения. Есть также участки, где уже недостаточно места для размещения одного или двух шезлонгов. Эти участки необходимо защитить»,
- заявил член факультета гидросистемы кафедры гражданского строительства Австралийского Союза Рифат Тюр.
По мнению эксперта, одной из главных причин развития эрозии является человеческий фактор, а именно песчано-гравийные карьеры. Так как на данный момент добыча в них запрещена, там образовался водоем, активно использующийся туристами в качестве места для отдыха. Но из-за этих углублений река не может донести до моря песок, в результате чего «скопления наносов» эксперты фиксируют в реке, а пляжам песка не достается.
Стало известно, что экскурсионные туры в Турцию оказались на грани срыва. Всему виной новые антиковидные ограничения для непривитых.