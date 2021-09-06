Ученые заявили об исчезновении пляжей в Анталии

Работающие на протяжении шести лет на побережье Анталии ученые заявили, что популярнейший пляж Коньяалты рискует исчезнуть. Всему виной достигшая пяти метров в глубину эрозия. Таким образом, по мнению специалистов, велик риск полного исчезновения пляжей в турецком регионе через несколько лет.

«Некоторые участки пляжа особенно подвержены риску исчезновения. Есть также участки, где уже недостаточно места для размещения одного или двух шезлонгов. Эти участки необходимо защитить»,

По мнению эксперта, одной из главных причин развития эрозии является человеческий фактор, а именно песчано-гравийные карьеры. Так как на данный момент добыча в них запрещена, там образовался водоем, активно использующийся туристами в качестве места для отдыха. Но из-за этих углублений река не может донести до моря песок, в результате чего «скопления наносов» эксперты фиксируют в реке, а пляжам песка не достается.