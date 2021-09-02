Популярный вид отдыха в Турции оказался под угрозой

Стало известно, что экскурсионные туры в Турцию оказались на грани срыва. Всему виной новые антиковидные ограничения для непривитых. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Теперь путешественники, прилетевшие в Турцию по экскурсионной путевке без сертификата о вакцинации нужно будет за свой счет сдать по прибытии в страну еще один ПЦР-тест. Эксперты туриндустрии уверены, что этот фактор поставит под угрозу спрос на междугородние поездки.