Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Популярный вид отдыха в Турции оказался под угрозой

Катерина Саломе
34 минуты назад

Стало известно, что экскурсионные туры в Турцию оказались на грани срыва. Всему виной новые антиковидные ограничения для непривитых. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Популярный вид отдыха в Турции оказался под угрозой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Теперь путешественники, прилетевшие в Турцию по экскурсионной путевке без сертификата о вакцинации нужно будет за свой счет сдать по прибытии в страну еще один ПЦР-тест. Эксперты туриндустрии уверены, что этот фактор поставит под угрозу спрос на междугородние поездки.

Владельцы ресторанов в Турции придумали способ замотивировать людей к вакцинации от коронавируса. В некоторых заведениях страны начали делать скидки для привитых и угощать их едой бесплатно.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители