Откуда больше всего туристов приезжает в Россию

Специалист подчеркнул, что чаще всего в нашу страну приезжают путешественники из стран Персидского залива, Германии и Франции. Но при этом, по словам Игнатьева, по сравнению с 2019 годом поток иностранных гостей стал меньше в 30 раз. Президент РСТ уверен, что восстановить показатели получится не раньше, чем через два года.