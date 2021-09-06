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Откуда больше всего туристов приезжает в Россию

Катерина Саломе
1 час назад

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев рассказал, из каких стран в Россию приезжает больше всего туристов. Его слова передает РИА Новости.

Откуда больше всего туристов приезжает в Россию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалист подчеркнул, что чаще всего в нашу страну приезжают путешественники из стран Персидского залива, Германии и Франции. Но при этом, по словам Игнатьева, по сравнению с 2019 годом поток иностранных гостей стал меньше в 30 раз. Президент РСТ уверен, что восстановить показатели получится не раньше, чем через два года.

«Это реально, потому что есть большой отложенный спрос. Но нужно не сидеть в ожидании лучших времен, а много работать, вкладывать средства»,

— добавил он.

Ранее эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются российские туристы, отдохнувшие на курортах Крыма и Краснодарского края.

Новости путешествий,Андрей Игнатьев,Российский союз туриндустрии,РИА Новости,
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