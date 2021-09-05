Цены и сервис: на что жаловались гости российских курортов

Эксперты телеграм-чата «Источники ТурДома» рассказали, на что чаще всего жалуются российские туристы, отдохнувшие на курортах Крыма и Краснодарского края.

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Александр Руднев, директор турагентства «Дешево тревел», среди претензий отметил неадекватно высокие цены и нелояльное отношение к туристам среди работников гостиниц и ресторанов.

«Кроме того, нередко обращают внимание на скромную обстановку в номерах, плохой ремонт. Крупные гостиничные комплексы подчас отказывали туристам в раннем заселении – даже за доплату», — добавил эксперт.

Он также уточнил, что люди, уже побывавшие за границей, не могут не сравнивать зарубежные и отечественные курорты. И последние проигрывают.

«Это касается именно сервиса, состояния отелей, соотношения цены и качества. Никто, к примеру, не жалуется на природу в Крыму – она там потрясающая», – подчеркнул Руднев.

Вообще тарифы российских курортов неприятно поразили российских туристов в этом году, ведь отельеры воспользовались приостановлением авиасообщения с Турцией на два месяца.

Директор туркомпании «Креа-Тур» Вера Волегова вспомнила такой случай:

«Семья была не против забронировать и без того дорогой номер – 890 тыс. руб. за 11 ночей. Пока принимали финальное решение, закрыли Турцию. Гостиница немедленно подняла цену до 1 млн 429 тыс. руб. Туристы отказались».

Андрей Воскобойников, совладелец турагентства Travel Management, подтвердил, что даже отдохнувшие на наших курортах без нареканий путешественники признавались, что за такие деньги можно и в Европу съездить.

Специалисты отметили, что в прошлом году туристы были менее требовательными, ведь в условиях массового закрытия стран поездка в любых условиях воспринималась с энтузиазмом.