Посол Турции прокомментировал усиление мер против COVID-19

Посол Турции в РФ Мехмет Самсар прокомментировал усиление антиковидных мер в Турции. По его словам, они не коснутся туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

С 6 сентября в Турции станет обязательным предоставление негативного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных и не перенесших COVID-19 граждан на концерты, в кинозалы и театры.

Также не прошедшие вакцинацию и не перенесшие заболевание также должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста для передвижения на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта.

"Меры по борьбе с пандемией COVID-19 распространяются на турецких граждан и иностранцев, постоянно проживающих на территории Турецкой Республики", - подчеркнул посол.