Посол Турции прокомментировал усиление мер против COVID-19

Посол Турции в РФ Мехмет Самсар прокомментировал усиление антиковидных мер в Турции. По его словам, они не коснутся туристов. Об этом сообщает РИА Новости.
С 6 сентября в Турции станет обязательным предоставление негативного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных и не перенесших COVID-19 граждан на концерты, в кинозалы и театры.
Также не прошедшие вакцинацию и не перенесшие заболевание также должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста для передвижения на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта.
"Меры по борьбе с пандемией COVID-19 распространяются на турецких граждан и иностранцев, постоянно проживающих на территории Турецкой Республики", - подчеркнул посол.
Несмотря на то, что ограничения не касаются туристов, риск заболеть есть. Поэтому важно помнить последовательность действий в случае, если вы все-таки заболели коронавирусом в Турции.