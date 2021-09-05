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Посол Турции прокомментировал усиление мер против COVID-19

Даша Краснова
1 час назад

Посол Турции в РФ Мехмет Самсар прокомментировал усиление антиковидных мер в Турции. По его словам, они не коснутся туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол Турции прокомментировал усиление мер против COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

С 6 сентября в Турции станет обязательным предоставление негативного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных и не перенесших COVID-19 граждан на концерты, в кинозалы и театры.

Также не прошедшие вакцинацию и не перенесшие заболевание также должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста для передвижения на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта.

"Меры по борьбе с пандемией COVID-19 распространяются на турецких граждан и иностранцев, постоянно проживающих на территории Турецкой Республики", - подчеркнул посол.

Несмотря на то, что ограничения не касаются туристов, риск заболеть есть. Поэтому важно помнить последовательность действий в случае, если вы все-таки заболели коронавирусом в Турции.

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