Что делать, если вы заболели в Турции

Во время путешествия никто не застрахован от неожиданно настигшей болезни. И в некоторых случаях даже минимальный набор лекарственных препаратов, который вы с собой взяли, не сможет помочь. "Рамблер" расскажет, что же делать, если вы заболели на одном из своих любимых курортов Турции.

Если же болезнь подстерегла вас прямо во время путешествия, то не стоит расстраиваться. После полного выздоровления вам удастся продолжить долгожданный отдых. Но важно помнить, что здоровье очень важно, и в первую очередь нужно думать о нем.

Практически в любом отеле Турции предусмотрено наличие медицинского кабинета с определенным оборудованием, медикаментами и квалифицированным врачом. Однако зачастую такой работник может помочь только с наиболее распространенными заболеваниями на отдыхе, как пищевое отравление, небольшие ссадины, перегрев и простуда.

Если же вы чувствуете, что обращение к специалисту в отеле вам не помогает или его квалификации недостаточно, то следует позвонить по телефонам, указанным в вашем страховом полисе и изложить ситуацию представителю компании. После этого вам предложат помощь другого медицинского работника и, если потребуется, госпитализацию.

Скорее всего многие услуги, предоставленные в больнице, вам придется оплачивать самостоятельно. Но если у вас есть страховой полис, то часть средств вернет компания, с которой заключен договор. Однако для этого необходимо будет сохранить все счета за лечение, которые вы оплачивали.