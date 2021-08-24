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Что делать, если вы заболели в Турции

Мария Иглина
1 час назад

Во время путешествия никто не застрахован от неожиданно настигшей болезни. И в некоторых случаях даже минимальный набор лекарственных препаратов, который вы с собой взяли, не сможет помочь. "Рамблер" расскажет, что же делать, если вы заболели на одном из своих любимых курортов Турции.

Что делать, если вы заболели в Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Если же болезнь подстерегла вас прямо во время путешествия, то не стоит расстраиваться. После полного выздоровления вам удастся продолжить долгожданный отдых. Но важно помнить, что здоровье очень важно, и в первую очередь нужно думать о нем.

Практически в любом отеле Турции предусмотрено наличие медицинского кабинета с определенным оборудованием, медикаментами и квалифицированным врачом. Однако зачастую такой работник может помочь только с наиболее распространенными заболеваниями на отдыхе, как пищевое отравление, небольшие ссадины, перегрев и простуда.

Если же вы чувствуете, что обращение к специалисту в отеле вам не помогает или его квалификации недостаточно, то следует позвонить по телефонам, указанным в вашем страховом полисе и изложить ситуацию представителю компании. После этого вам предложат помощь другого медицинского работника и, если потребуется, госпитализацию.

Скорее всего многие услуги, предоставленные в больнице, вам придется оплачивать самостоятельно. Но если у вас есть страховой полис, то часть средств вернет компания, с которой заключен договор. Однако для этого необходимо будет сохранить все счета за лечение, которые вы оплачивали.

Во время путешествия на один из курортов Турции старайтесь соблюдать все возможные меры предосторожности и беречь свое здоровье.

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