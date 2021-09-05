Специалисты назвали самый опасный общественный транспорт

Специалисты страховой компании «Росгосстрах» провели исследование и назвали самый опасный вид общественного транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

По результатам анализа, наиболее опасным видом транспорта стали микроавтобусы и маршрутки.

«Микроавтобусы — самый опасный вид пассажирского транспорта, а самые тяжелые по последствиям аварии случаются на загородных маршрутах. Происшествия на городских маршрутах случаются чаще, но полученные пассажирами травмы, как правило, характеризуются легкой и средней степенью тяжести причинения вреда здоровью», — пояснили эксперты.

Среди травм, которые получают пассажиры, — ушибы мягких тканей, переломы ребер, носа, лучевой кости, лодыжек, сотрясение мозга.

Также жители крупных городов обращаются в страховую с менее тяжелыми травмами. В пригороде ДТП можно назвать более серьезными.

Специалисты считаются, что серьезность аварий связана с тем, что загородные маршрутки чаще сталкиваются с грузовиками, съезжают в кювет или опрокидываются.