Поступок водителя автобуса в Турции удивил россиянку

Водитель в Турции вернул российской туристке 200 долларов (около 15 тысяч рублей), которые она забыла в салоне автобуса. Об этом пишет Sabah.

28-летняя путешественница Лейла Гулиева прилетела в Турцию на отдых. Она села в автобус, следующий из аэропорта Бодрума в курортный город Милас. Когда девушка выходила на остановке у отеля, забыла в транспорте 200 долларов.

Водитель автобуса Адем Алдырак (Adem Aldırak) обнаружил деньги и передал их транспортному управлению столичного муниципалитета Мугла. Россиянка обнаружила пропажу и обратилась к властям автовокзала. В итоге ей вернули всю сумму денег.