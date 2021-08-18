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Поступок водителя автобуса в Турции удивил россиянку

Анастасия Иванова
2 часа назад

Водитель в Турции вернул российской туристке 200 долларов (около 15 тысяч рублей), которые она забыла в салоне автобуса. Об этом пишет Sabah.

Поступок водителя автобуса в Турции удивил россиянку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

28-летняя путешественница Лейла Гулиева прилетела в Турцию на отдых. Она села в автобус, следующий из аэропорта Бодрума в курортный город Милас. Когда девушка выходила на остановке у отеля, забыла в транспорте 200 долларов.

Водитель автобуса Адем Алдырак (Adem Aldırak) обнаружил деньги и передал их транспортному управлению столичного муниципалитета Мугла. Россиянка обнаружила пропажу и обратилась к властям автовокзала. В итоге ей вернули всю сумму денег.

Ранее "Рамблер" сообщал, что обман туристов в Дагестане засняли на видео.

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