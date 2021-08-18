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Новый способ обмана туристов в Дагестане засняли на видео

Анастасия Иванова
2 часа назад

Россияне возмутились новым способом нажиться на туристах в заповеднике "Сарыкумские барханы" в Дагестане. Видео опубликовал Telegram-канал "Двач".

В ролике путешественница показала, что в заповеднике появился прейскурант на платные услуги. Так, посетители должны заплатить по тысяче рублей в сутки за фотосъемку и по три тысячи рублей за видеосъемку.

"Деньги само собой идут в карман руководству, поскольку ни чеков, ни отчетности никакой нет", — написано в подписи к видео.

Во втором ролике охранник в агрессивной форме попросил отдыхающих убрать камеры.

"Это природная достопримечательность! Где закон, который запрещает нам тут фотографировать? Если бы это была особо охраняемая территория, сюда бы туристов не пускали", — ответила автор ролика.

Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянам раскрыли стоимость отдыха в Доминикане.

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