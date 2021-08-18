Россияне возмутились новым способом нажиться на туристах в заповеднике "Сарыкумские барханы" в Дагестане. Видео опубликовал Telegram-канал "Двач".
В ролике путешественница показала, что в заповеднике появился прейскурант на платные услуги. Так, посетители должны заплатить по тысяче рублей в сутки за фотосъемку и по три тысячи рублей за видеосъемку.
"Деньги само собой идут в карман руководству, поскольку ни чеков, ни отчетности никакой нет", — написано в подписи к видео.
Во втором ролике охранник в агрессивной форме попросил отдыхающих убрать камеры.
"Это природная достопримечательность! Где закон, который запрещает нам тут фотографировать? Если бы это была особо охраняемая территория, сюда бы туристов не пускали", — ответила автор ролика.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянам раскрыли стоимость отдыха в Доминикане.