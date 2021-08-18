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Россиянам раскрыли стоимость отдыха в Доминикане

Анастасия Иванова
1 час назад

Раскрыта стоимость путевок в Доминиканскую республику после запуска новых рейсов с 27 августа. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Россиянам раскрыли стоимость отдыха в Доминикане
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам экспертов, раньше отдых в Доминикане был гораздо дороже. Сейчас можно найти выгодные туры, сопоставимые по цене с Кубой.

Тур на неделю с включенными завтраками может обойтись в 117 тысяч рублей на двоих. Размещение в четырехзвездочном отеле по системе "все включено" будет стоить около 130 тысяч рублей.

Как отметили специалисты, ближайшие рейсы в Доминикану загружены на 100 процентов. Глубина продаж путевок достигает октября.

Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне массово захотели отдохнуть в Абхазии.

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