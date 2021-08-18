Россияне массово захотели отдохнуть в Абхазии

Туристы из России массово заинтересовались отдыхом в Абхазии. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что повальный интерес туристов у этой стране произошел из-за новых ограничительных мер на Кубани. Эксперты зафиксировали повышение интереса Россиян к пляжным курортам Абхазии на 20-25% за последние две недели. Однако до бронирования доходит лишь 5%. Это связано с тем, что курорты Абхазии сильно загружены в конце августа и начале сентября.
Туроператоры прогнозируют повышенный интерес туристов к Абхазии и в октябре из-за хорошей погоды. При этом, существуют опасения, что номерной фонд не сможет вместить всех непривитых россиян, которые хотели отдохнуть на Кубани.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянка пожаловалась на "ковидный ад" в Абхазии.