Россияне массово захотели отдохнуть в Абхазии

Отмечается, что повальный интерес туристов у этой стране произошел из-за новых ограничительных мер на Кубани. Эксперты зафиксировали повышение интереса Россиян к пляжным курортам Абхазии на 20-25% за последние две недели. Однако до бронирования доходит лишь 5%. Это связано с тем, что курорты Абхазии сильно загружены в конце августа и начале сентября.