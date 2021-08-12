Россиянка пожаловалась на "ковидный ад" в Абхазии

Российская туристка заразилась коронавирусной инфекцией во время отдыха в Абхазии и пожаловалась на «ковидный ад». Ее слова цитирует портал 93.ru.

Виктория Бастрыкина, жительница Читы, решила отдохнуть в Пицунде, потому как для отдыха в республике не требуется ПЦР-тест или справка о вакцинации.

Через неделю после приезда туристка почувствовала себя плохо. У нее появилась сильная одышка, головная боль, а температура никак не сбивалась лекарствами.

«Я обратилась в администрацию отеля, спросила, что делать. Они посоветовали мне собирать вещи и уезжать. Сказали, что гражданам Абхазии никто не помогает, больницы переполнены», — рассказала она.

В стране, по ее словам, даже не было возможности сделать даже платный ПЦР-тест, поэтому она решила вернуться в Россию, где смогла договориться с хозяйкой и заселиться в частный гостевой дом.

На границе с Абхазией, как отметила Виктория, никто никак не следит за соблюдением антиковидных мер. Туристы простаивают на границе в очередях без масок и перчаток.

«Я была в маске, мне было нечем дышать, но я терпела, в отличие от других. Понимаю, жара ужасная», — считает она.