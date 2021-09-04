В отелях Антальи нашли 5 тыс. литров поддельного алкоголя

После проверки турецких отелей Антальи в них обнаружили пять тысяч литров поддельного алкоголя. Об этом сообщает "Турпром".
Сообщается, что в местные правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в отелях Антальи туристам продают поддельный алкоголь. В итоге полиция проверила 24 гостиницы, в 12 из них было обнаружено контрафактное спиртное. Общее количество поддельного алкоголя составило 5,6 тысяч литров.
Названия отелей, их звездность и количество пострадавших полиция не сообщила.
В Турции помимо поддельного алкоголя туристов могут затронуть и другие проблемы. Так, экскурсии оказались под угрозой из-за новых коронавирусных ограничений.