В турецкой Анталье черепаха напала на туристку

На турецком курорте Анталья в районе Аксу черепаха напала на 10-летнюю девочку. Об этом сообщает местная газета Sabah.

Ребенок приехал на отдых с родителями из соседней провинции. На пляже девочка была со своим отцом. Сообщается, что в 9-10 метрах от берега она неожиданно почувствовала острую боль в ноге. Когда она начала кричать, отец помог ей выбраться из воды.

Позже мужчина рассказал, что почувствовал под ногами что-то, похожее на большой камень. Однако оказалось, что это была морская черепаха. Он также заявил, что пострадали еще двое отдыхающих — ребенок и взрослый.

Пострадавшую отвезли в больницу и наложили швы. Сообщается, что ее состояние оценивалось как удовлетворительное.

Морские черепахи чаще всего встречаются в Турции в период с начала до середины июня, когда откладывают яйца. Морские черепахи не опасны для людей в случае бережного отношения. Однако, если потревожить их во время еды или сна, то они могут ответить агрессией. У них нет зубов — их заменяют твердые роговые пластины, из-за чего укус может быть болезненным и травмоопасным.