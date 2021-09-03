«В полете нет ничего героического»: пилот — о раздражающих вещах в работе

Российский пилот правдиво рассказал об изнанке своей профессии в интервью изданию E1.RU. Больше всего неудобств доставляет униформа из дешевых синтетических материалов, в которой сложно работать, прежде всего, в теплое время года.

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«Представьте, каково сидеть в жаре в недышащей рубашке, таких же брюках, неудобных форменных ботинках и в галстуке. Радует, что фуражку можно снять», — описал ситуацию пилот.

Невоспитанность некоторых пассажиров также затрудняет работу. Например, из-за опаздывающих пассажиров вылеты задерживаются, а экипаж получает штрафы.

Также пилот развеял некоторые мифы о своей профессии: «Мы не совершаем каждый раз подвиг, когда садимся за штурвал — в полете нет ничего героического, это обычная работа с кучей стандартных процедур и чек-листов».

Кроме того, пилоты не слышат аплодисментов пассажиров, мягкая посадка иногда оборачивается техническими проблемами, а жесткая оказывается единственно возможным выходом из положения.

«Лучше так сесть, чем попасть в новости», — подчеркнул летчик.

Он также отметил, что на качество жизни пилота неизбежно влияют ночные и ранние вылеты, разворотные рейсы, однообразное питание на борту, вызывающее изжогу и гастрит. Летчик также уточнил, что проблемы создает и невнятная речь иностранных диспетчеров:

«Еще про личную неприязнь — акцент диспетчеров и работников наземных служб в некоторых странах: тарахтящие индийцы и пакистанцы, жующие иранцы, ирландский английский на одном дыхании, тянущие арабы и турки. Выручает зачастую то, что авиапереговоры в воздухе настолько стандартизированы, что вариантов и разночтений не возникает».