Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

«В полете нет ничего героического»: пилот объяснил, какие моменты в работе раздражают

Кристина Уколова
1 час назад

Российский пилот правдиво рассказал об изнанке своей профессии в интервью изданию E1.RU. Больше всего неудобств доставляет униформа из дешевых синтетических материалов, в которой сложно работать, прежде всего, в теплое время года.

«В полете нет ничего героического»: пилот — о раздражающих вещах в работе
Фото: PixabayPixabay

«Представьте, каково сидеть в жаре в недышащей рубашке, таких же брюках, неудобных форменных ботинках и в галстуке. Радует, что фуражку можно снять», — описал ситуацию пилот.

Невоспитанность некоторых пассажиров также затрудняет работу. Например, из-за опаздывающих пассажиров вылеты задерживаются, а экипаж получает штрафы.

Также пилот развеял некоторые мифы о своей профессии: «Мы не совершаем каждый раз подвиг, когда садимся за штурвал — в полете нет ничего героического, это обычная работа с кучей стандартных процедур и чек-листов».

Кроме того, пилоты не слышат аплодисментов пассажиров, мягкая посадка иногда оборачивается техническими проблемами, а жесткая оказывается единственно возможным выходом из положения.

«Лучше так сесть, чем попасть в новости», — подчеркнул летчик.

Он также отметил, что на качество жизни пилота неизбежно влияют ночные и ранние вылеты, разворотные рейсы, однообразное питание на борту, вызывающее изжогу и гастрит. Летчик также уточнил, что проблемы создает и невнятная речь иностранных диспетчеров:

«Еще про личную неприязнь — акцент диспетчеров и работников наземных служб в некоторых странах: тарахтящие индийцы и пакистанцы, жующие иранцы, ирландский английский на одном дыхании, тянущие арабы и турки. Выручает зачастую то, что авиапереговоры в воздухе настолько стандартизированы, что вариантов и разночтений не возникает».

Пилот также обратил внимание на некомпетентность журналистов и блогеров, которые пишут об авиации.

Ранее сотрудник американского аэропорта рассказал, как получить свой багаж по прилете быстрее всех.

Новости путешествий,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители