Индийский турист утопил машину на побережье Гоа

Гурав Бишвад заехал на своем автомобиле на один из пляжей Гоа, популярного индийского курорта, где и утопил машину. Об этом пишет The Times of India. Инцидент произошел на пляже Морджим. Автомобиль застрял в мягком песке из-за просевших колес. Мужчина не смог выехать обратно, в результате машина оказалась под водой.