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Индийский турист утопил машину на побережье Гоа

Кристина Уколова
2 часа назад

Гурав Бишвад заехал на своем автомобиле на один из пляжей Гоа, популярного индийского курорта, где и утопил машину. Об этом пишет The Times of India. Инцидент произошел на пляже Морджим. Автомобиль застрял в мягком песке из-за просевших колес. Мужчина не смог выехать обратно, в результате машина оказалась под водой.

Индийский турист утопил машину на побережье Гоа
Фото: PixabayPixabay
@GaureeM_TOI / twitter.com

Гурава Бишвада взяла под арест полиция региона Пернем. Помимо неосторожного вождения мужчину обвиняют в том, что он создал ситуацию, угрожающую безопасности отдыхающих на пляже. По информации The Times of India, Бишвад арендовал автомобиль.

Ранее стало известно, что российский турист утонул во время отдыха в Абхазии.

Новости путешествий,Газета The Times,
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