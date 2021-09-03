Индийский турист утопил машину на побережье Гоа

Гурав Бишвад заехал на своем автомобиле на один из пляжей Гоа, популярного индийского курорта, где и утопил машину. Об этом пишет The Times of India. Инцидент произошел на пляже Морджим. Автомобиль застрял в мягком песке из-за просевших колес. Мужчина не смог выехать обратно, в результате машина оказалась под водой.
Гурава Бишвада взяла под арест полиция региона Пернем. Помимо неосторожного вождения мужчину обвиняют в том, что он создал ситуацию, угрожающую безопасности отдыхающих на пляже. По информации The Times of India, Бишвад арендовал автомобиль.
Ранее стало известно, что российский турист утонул во время отдыха в Абхазии.