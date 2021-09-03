Россиянин поехал на отдых в Абхазию и погиб

Россиянин из Нижегородской области поехал отдыхать в курортный абхазский город Гагры и погиб. Об этом сообщается на сайте МЧС Абхазии.

48-летний Виталий Градобоев из Выксы вечером 2 сентября утонул в Черном море. Спасатели отправились на поиски тела россиянина, но работе препятствует сильный шторм.

В Посольстве России в Абхазии призвали туристов не купаться в море в плохую погоду. За летний сезон на курорте утонуло 12 отдыхающих из России.