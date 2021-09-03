Бортпроводник рассказал о странных просьбах пассажиров

Мужчина перечислил в своем TikTok-аккаунте самые причудливые вопросы, которые ему задавали пассажиры во время рейса. Например, однажды у него поинтересовались, с какой стороны лучше сесть, чтобы увидеть океан. Но самолет летел из одного города Аризоны в другой. Этот американский штат отделен от Тихого океана Калифорнией.