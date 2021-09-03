Бортпроводник рассказал о странных просьбах пассажиров

Мужчина перечислил в своем TikTok-аккаунте самые причудливые вопросы, которые ему задавали пассажиры во время рейса. Например, однажды у него поинтересовались, с какой стороны лучше сесть, чтобы увидеть океан. Но самолет летел из одного города Аризоны в другой. Этот американский штат отделен от Тихого океана Калифорнией.
В другой раз его спросили, самостоятельно ли он занимается укладкой своей прически. Кроме того, бортпроводник вспомнил, как еще один пассажир после посадки самолета попросил выпустить его подышать воздухом. Блогер недоумевает: «Зачем? Трап все равно попадут через 10 минут, а выпускать людей просто так запрещено».