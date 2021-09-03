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"Опять потоп": стихийное бедствие в Анапе засняли на видео

Мира Маркина
1 час назад

Анапу затопило после сильных ливней. Видео опубликовали в Telegram-канале "Типичный Краснодар".

"Опять потоп. Опять люди по колено в ******. Так постоянно происходит. Нечего это снимать и показывать", - возмутился автор ролика.

Мужчина показал, как на улице Светлая пешками с пешком отделили грязную воду от чистой, чтобы люди могли там ходить:

"Это просто трэшак. Какой тут аромат, какой запах, какие здесь бациллы обитают. А люди приезжают, отдыхают, несмотря на погоду".

Житель Анапы назвал происходящее "полным беспределом" и призвал обратить внимание на проблему.

В Сочи в первые дни сентября тоже была непогода. Отдыхающих на пляже в Кудепсте застал смерч.

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