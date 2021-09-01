Смерч в Сочи засняли на видео

В районе пляжа "Бургас" в Адлерском районе Сочи на берег из Черного моря вышел смерч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

"В акватории Черного моря вблизи Адлерского района Сочи зафиксировали формирование смерча. Он вышел на берег в районе пляжа "Бургас", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. Повреждено около 30 шезлонгов.

Тем временем в группе "Типичный Сочи" во "Вконтакте" местная жительница опубликовала видео со смерчем в районе микрорайона Кудепста.