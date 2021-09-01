В Сочи развернули пункты эвакуации из-за угрозы смерчей

"С ночи и до конца суток 2 сентября, а также в течение ночи и утра 3 сентября на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.