В Сочи развернули пункты эвакуации из-за угрозы смерчей

В Сочи объявили штормовое предупреждение. В регионе 2 и 3 сентября ожидается резкое ухудшение погоды: ливни, сильный ветер, град.
"С ночи и до конца суток 2 сентября, а также в течение ночи и утра 3 сентября на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Из-за осадков в местных реках может подняться вода. Также синоптики прогнозируют появление смерчей.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский написал в своем Telegram-канале, что на курорте развернуты пункты эвакуации.
"Также мы организуем пункты размещения на базе отелей и гостиниц, находящихся рядом с возможными местами подтоплений", - добавил он.
С 18:00 люди и техника будут готовы выехать в места, которые могут оказаться под ударом стихии. Особое внимание уделят социальным объектам.