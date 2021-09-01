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В Сочи развернули пункты эвакуации из-за угрозы ливней и смерчей

Анна Шутова
50 минут назад

В Сочи объявили штормовое предупреждение. В регионе 2 и 3 сентября ожидается резкое ухудшение погоды: ливни, сильный ветер, град.

В Сочи развернули пункты эвакуации из-за угрозы смерчей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С ночи и до конца суток 2 сентября, а также в течение ночи и утра 3 сентября на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Из-за осадков в местных реках может подняться вода. Также синоптики прогнозируют появление смерчей.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский написал в своем Telegram-канале, что на курорте развернуты пункты эвакуации.

"Также мы организуем пункты размещения на базе отелей и гостиниц, находящихся рядом с возможными местами подтоплений", - добавил он.

С 18:00 люди и техника будут готовы выехать в места, которые могут оказаться под ударом стихии. Особое внимание уделят социальным объектам.

Новости путешествий,Алексей Копайгородский,МЧС,
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