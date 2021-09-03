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Видео: дельфин заплыл в затопленный жилой район США

Анна Шутова
3 часа назад

Семья из Луизианы после урагана Ида обнаружила на затопленной территории соседа дельфина. Его засняли на видео.

По словам Аманды Хулинг, дельфин плавает в их районе уже два дня. Как сообщает UPI, американка вызвала службу спасения, и сейчас специалисты наблюдают за поведением млекопитающего. Если дельфин в ближайшие сутки сам не вернется в прибрежные воды, его обещают переправить.

Ураган Ида обрушился на штат Луизиана в воскресенье. Он ударил с силой шторма четвертой степени. Оказались затоплены и разрушены дома, оборваны провода. Больше миллиона американцев остались без электричества. Есть пострадавшие. 1 сентября ураган настиг Нью-Джерси и Нью-Йорк.

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