Видео: дельфин заплыл в затопленный жилой район США

Семья из Луизианы после урагана Ида обнаружила на затопленной территории соседа дельфина. Его засняли на видео.

По словам Аманды Хулинг, дельфин плавает в их районе уже два дня. Как сообщает UPI, американка вызвала службу спасения, и сейчас специалисты наблюдают за поведением млекопитающего. Если дельфин в ближайшие сутки сам не вернется в прибрежные воды, его обещают переправить.