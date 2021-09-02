Метро затоплено, дома разрушены: что происходит в США

В Нью-Йорке и Нью-Джерси ночью 1 сентября прошли сильные ливни и торнадо. В результате природных катаклизмов оказались затоплены улицы и метро, а многие дома разрушены. Власти объявили чрезвычайное положение в двух штатах, есть пострадавшие.

Блогер под ником Денис Самсебесказал, живущий в США, рассказал на своей странице в Facebook, что все началось с небольшого дождя, переросшего в сильный ливень, не прекращающийся несколько часов.

"Потом по южной части Нью-Джерси прошелся торнадо (!), разрушивший кучу домов на своем пути. Потом Нью-Йорк и опять же Нью-Джерси нафиг затопило. Власти объявили чрезвычайное положение, телефон разрывается от предупреждений о наводнениях, дороги перекрыты, а интернет полнится драматичными фотографиями заполненных водой подвалов, утонувших улиц, плавающих машин и водопадов в метро. Завтра все это будет в новостях. Карта гугла прямо сейчас выглядит несколько апокалиптично. Ездить куда-то точно не стоит. Завтра ясно, солнечно и +24С", — написал мужчина.

Из-за стихийного бедствия в Нью-Йорке перекрыли дороги, закрыли аэропорт и железнодорожные станции. Люди не могли вернуться домой. Больше всего, по словам блогера, досталось Бруклину и Квинсу, где полностью затопило улицы и машины.

От сильных ливней пострадало и городское метро. В социальных сетях публикую видео с затопленными переходами и вагонами, на которые с потолка льются ручьи воды.

В штате Нью-Джерси торнадо разрушил как минимум девять домов и главную магистраль. Более 200 тысяч американцев остались без электричества.