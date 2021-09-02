Россиянин покорит гору Манаслу на руках

Альпинист Рустам Набиев решил покорить одну из высочайших гор мира на руках, используя только ледорубы. О своих планах россиянин рассказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Бывший военный, лишившийся обеих ног в результате ЧП, уже одолел подъем на Эльбрус. Его следующей целью станет восьмая по высоте гора мира Манаслу, которая находится в Гималаях. Для этого житель Уфы тренировался последние полгода. Он хочет стать первым, кто покорит вершину, пользуясь одними ледорубами:
"Идея взойти на один из восьмитысячников появилась из ниоткуда, потому что у нас не было такой цели. После того, как мы впервые взошли на Эльбрус, мы должны были после этого куда-то взойти на гору повыше".
Набиев осознает все возможные риски, однако верит, что 40-дневная экспедиция пройдет успешно.
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