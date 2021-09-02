Курорты Крыма превратят в "новую Анталью"

Курорты крымского полуострова смогут превратиться в "новую Анталью" через десять лет. Такой срок назвал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, появление в Крыму "крупных игроков" туристической индустрии может стать толчком к развитию и строительству новой инфраструктуры на полуострове. Затем через пять лет станут заметны положительные изменения, а еще через пять республика сможет претендовать на название "Крымской Антальи":