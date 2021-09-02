Курорты Крыма превратят в "новую Анталью"

Курорты крымского полуострова смогут превратиться в "новую Анталью" через десять лет. Такой срок назвал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков в интервью РИА Новости.
По словам эксперта, появление в Крыму "крупных игроков" туристической индустрии может стать толчком к развитию и строительству новой инфраструктуры на полуострове. Затем через пять лет станут заметны положительные изменения, а еще через пять республика сможет претендовать на название "Крымской Антальи":
"Полагаю, что полностью соотношение "инфраструктура-сервис-цена" будет достигнуто к 2030 году. При этом процентов на 70 удовлетворенность повысится уже в 2025 году".
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