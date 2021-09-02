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Отдыхающих россиян едва не смыло штормом в Крыму

Мария Иглина
1 час назад

Семью россиян, отдыхающих в палатке на диком пляже Крыма, едва не смыло из-за шторма. Об этом сообщается на странице Центра гражданской защиты города Севастополя во "ВКонтакте".

Отдыхающих россиян едва не смыло штормом в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Второго сентября спасатели центра получили сообщение о том, что семья туристов попала в шторм на диком пляже Любимовка Нахимовского района.

Сотрудники поисково-спасательной группы быстро среагировали, они оказали россиянам помощь и эвакуировала их из труднодоступного места.

Отмечается, что пострадавших нет и медицинская помощь не потребовалась.

Читайте также о том, что популярный вид отдыха в Турции оказался под угрозой.

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