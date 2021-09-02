Прикинувшийся священником мошенник нашел способ незаметно украсть телефон у туристки в кафе и попал на видео. Запись с камер наблюдения и подробности инцидента опубликовал Daily Mail.

Инцидент произошел в ресторане в мексиканском курортном городе Плайя-дель-Кармен. На ролике можно увидеть, как пожилой мужчина в образе священника с библией в руках приблизился к столику, за которым ела туристка с сыном. Сначала он завел разговор с ними и положил книгу на мобильный телефон женщины, и затем злоумышленник взял обратно в руки священное писание, одновременно держась за смартфон.

Через некоторое время путешественница стал искать телефон в сумке, а сын сообщил о пропаже менеджеру ресторана. У священника обыскали личные вещи, однако уже тогда он передал устройство своему сообщнику у входа в заведение.

На такую уловку попадались и другие посетители ресторанов по всему мексиканскому штату Кинтана-Роо.