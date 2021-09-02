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Закуривший в туалете Шереметьево возмутил соцсети

Мария Иглина
37 минут назад

В Шереметьево сработала пожарная сигнализация. Сообщается, что возможным виновником инцидента мог стать россиянин, закуривший в туалете аэропорта. Видео опубликовали в Telegram-канале "Новости Москвы".

На видеозаписи момент объявления тревоги в зале Шереметьево. По громкоговорителю предупредили о срабатывании пожарной сигнализации и попросили покинуть здание всех, кто находился внутри.

Также на ролике видно, что паники среди пассажиров не наблюдается.

Некоторые пользователи интернета засомневались, что в туалете могла сработать сигнализация. Вот, что написал один из них:

"Туалет — влажное помещение, там нет датчиков".

А другие возмутились поведением курильщиков. Кто-то вспомнил, что в Шереметьево вернули специальные зоны для употребления табачных изделий, и остался в недоумении от поступка мужчины.

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Новости путешествий,Видео,Аэропорт Шереметьево,
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