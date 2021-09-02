Станет возможна регистрация на авиарейс без паспорта

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил о грядущих изменениях для россиян. По его словам, уже в следующем году путешественники смогут регистрироваться в аэропорту на рейс без предъявления паспорта. Слова министра приводит ТАСС.

В ведомстве предложили запустить в нескольких аэропортах страны регистрацию с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Как отметил глава Министерства, она значительно упрощает процедуру регистрации на рейс и вполне способна заменить паспорт. В нескольких российских аэропортах уже запущен пилотный проект системы.