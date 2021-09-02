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Станет возможна регистрация на авиарейс без паспорта

Катерина Саломе
2 часа назад

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил о грядущих изменениях для россиян. По его словам, уже в следующем году путешественники смогут регистрироваться в аэропорту на рейс без предъявления паспорта. Слова министра приводит ТАСС.

Станет возможна регистрация на авиарейс без паспорта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В ведомстве предложили запустить в нескольких аэропортах страны регистрацию с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Как отметил глава Министерства, она значительно упрощает процедуру регистрации на рейс и вполне способна заменить паспорт. В нескольких российских аэропортах уже запущен пилотный проект системы.

Некоторые путешественники знают, где расположены самые удобные места и заранее выбирают именно их. Иногда они доплачивают за такое удовольствие и, что важно, совсем немалые деньги. Однако можно получить комфортное место в салоне самолета совершенно бесплатно. Но как не ошибиться с выбором места в самолете?

Новости путешествий,Максут Шадаев,ИТАР-ТАСС,
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