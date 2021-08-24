Как не ошибиться с выбором места в самолете

Некоторые путешественники знают, где расположены самые удобные места и заранее выбирают именно их. Иногда они доплачивают за такое удовольствие и, что важно, совсем немалые деньги. Однако можно получить комфортное место в салоне самолета совершенно бесплатно. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Чтобы не ошибиться в выборе места, пассажиру необходимо заранее изучить схему расположения кресел в самолете, на который был приобретен билет. Для этого необходимо лишь ввести в поисковик модель лайнера.

Обычно самые удобные места расположены в первых рядах лайнера, а наименее комфортные — в хвостовой части, где, как правило, расположен туалет и другие технические помещения.

Места в средних рядах также вполне комфортны, однако вид из иллюминатора будет на металлические элементы авиационного судна.

Если билеты куплены на рейс авиакомпании, в которой действует услуга онлайн регистрации, можно заранее выбрать подходящее место в салоне, пройдя предполетную процедуру в первые часы ее открытия в интернете. И помните, чем раньше вы пройдете онлайн-регистрацию, тем больше будет выбор свободных мест в салоне лайнера.