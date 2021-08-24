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Как не ошибиться с выбором места в самолете

Мария Иглина
4 часа назад

Некоторые путешественники знают, где расположены самые удобные места и заранее выбирают именно их. Иногда они доплачивают за такое удовольствие и, что важно, совсем немалые деньги. Однако можно получить комфортное место в салоне самолета совершенно бесплатно. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Как не ошибиться с выбором места в самолете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Чтобы не ошибиться в выборе места, пассажиру необходимо заранее изучить схему расположения кресел в самолете, на который был приобретен билет. Для этого необходимо лишь ввести в поисковик модель лайнера.

Обычно самые удобные места расположены в первых рядах лайнера, а наименее комфортные — в хвостовой части, где, как правило, расположен туалет и другие технические помещения.

Места в средних рядах также вполне комфортны, однако вид из иллюминатора будет на металлические элементы авиационного судна.

Если билеты куплены на рейс авиакомпании, в которой действует услуга онлайн регистрации, можно заранее выбрать подходящее место в салоне, пройдя предполетную процедуру в первые часы ее открытия в интернете. И помните, чем раньше вы пройдете онлайн-регистрацию, тем больше будет выбор свободных мест в салоне лайнера.

Также для своего путешествия вы можете выбрать наименее загруженный рейс. Более свободные салоны наблюдаются в первые дни рабочей недели, а самые загруженные отправляются в выходные и в канун праздничных дней.

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