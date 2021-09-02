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"Египтяне приветливые, но хитрые"

Мария Иглина
1 час назад

Исследователь и этнограф Виталий Сундаков посоветовал россиянам не обольщаться приветливостью египтян. По словам эксперта, местные жители могут использовать вежливость в корыстных целях. Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru

"Египтяне приветливые, но хитрые"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сундаков также назвал несколько достопримечательностей, которые стоит посетить в африканской стране:

"Антропологический музей в Каире, Люксор, Карнак и пирамиды. Сходить на рынок, гулять по городу. Египтяне приветливые, но хитрые — рассматривают в этом корысть. Не по факту, а нужно это просто понимать. <...> Всё зависит от человека. Если он едет ради пляжей и «всё включено» — это одно, а если интересует флора, фауна, этнография, цивилизация египетская — это другое".

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Новости путешествий,Виталий Сундаков,
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