"Антропологический музей в Каире, Люксор, Карнак и пирамиды. Сходить на рынок, гулять по городу. Египтяне приветливые, но хитрые — рассматривают в этом корысть. Не по факту, а нужно это просто понимать. <...> Всё зависит от человека. Если он едет ради пляжей и «всё включено» — это одно, а если интересует флора, фауна, этнография, цивилизация египетская — это другое".