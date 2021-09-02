Для привитых россиян открылся еще один пляжный курорт

Курорт открылся не только для обладателей виз, но и для тех, кто сможет получить ее по прибытии. Помимо сертификата о вакцинации потребуется отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 96 часов до прибытия в Оман (если перелет до страны более 8 часов). Или за 72 часа до поездки – для более коротких международных рейсов. Правила не касаются лиц моложе 18 лет и тех, кто имеет подтвержденный медотвод от прививки.