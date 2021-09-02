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Для привитых россиян открылся еще один пляжный курорт

Катерина Саломе
1 час назад

Султанат Оман открывается для привитых от COVID-19 иностранцев с 1 сентября. Об этом сообщает Time Out Dubai.

Для привитых россиян открылся еще один пляжный курорт
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Курорт открылся не только для обладателей виз, но и для тех, кто сможет получить ее по прибытии. Помимо сертификата о вакцинации потребуется отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 96 часов до прибытия в Оман (если перелет до страны более 8 часов). Или за 72 часа до поездки – для более коротких международных рейсов. Правила не касаются лиц моложе 18 лет и тех, кто имеет подтвержденный медотвод от прививки.

"Если нет справки с ПЦР-тестом, то его нужно будет сдать по прибытии, а затем соблюдать карантин до появления результатов теста. Все это время местонахождение туриста будет определять электронный браслет. Если тест будет положительным, то карантин продлевается еще на 10 дней",

— сказано в издании.

Ранее был назван лучший курорт России для пляжного отдыха осенью.

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