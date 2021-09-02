Раскрыта тайна извержения вулкана на Курилах

Ученые из России выяснили причину извержения вулкана Райкоке в июне 2019 года. Подробностями исследования делится сайт Годнауки.рф.

Исследователи проанализировали образцы пепла, выброшенного в результате извержения вулкана на Курильских островах. Результаты показали небольшое содержание летучих компонентов в магме — обычно они и приводят к взрывам. Ученые предположили, что морская вода послужила катализатором извержения.

Ученые утверждают, что размер частиц, выброшенных в воздух в результате извержения, составлял 0,5-0,1 миллиметра. Это указывает на факт, что взрыв измельчил магму и окружающее жерло породу. При дроблении из-за внутренней энергии частицы были бы намного больше, а также наблюдалось бы большое количество сгустков магмы, выброшенных из кратера.

Гипотезу, что взрыв произошел в результате взаимодействия с морской водой, подтверждает состав пепла. В нем нашли "шарики", которые формируются в присутствии влаги, содержащей большое количество соли. Исследователи предположили, что поднимающаяся снизу магма разогрела вязкий верхний слой и воду в пористых породах на дне кратера.