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Раскрыта тайна извержения вулкана на Курилах

Дарья Амосова
1 час назад

Ученые из России выяснили причину извержения вулкана Райкоке в июне 2019 года. Подробностями исследования делится сайт Годнауки.рф.

Раскрыта тайна извержения вулкана на Курилах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исследователи проанализировали образцы пепла, выброшенного в результате извержения вулкана на Курильских островах. Результаты показали небольшое содержание летучих компонентов в магме — обычно они и приводят к взрывам. Ученые предположили, что морская вода послужила катализатором извержения.

Ученые утверждают, что размер частиц, выброшенных в воздух в результате извержения, составлял 0,5-0,1 миллиметра. Это указывает на факт, что взрыв измельчил магму и окружающее жерло породу. При дроблении из-за внутренней энергии частицы были бы намного больше, а также наблюдалось бы большое количество сгустков магмы, выброшенных из кратера.

Гипотезу, что взрыв произошел в результате взаимодействия с морской водой, подтверждает состав пепла. В нем нашли "шарики", которые формируются в присутствии влаги, содержащей большое количество соли. Исследователи предположили, что поднимающаяся снизу магма разогрела вязкий верхний слой и воду в пористых породах на дне кратера.

Тем временем в другом конце России непогода. Очевидцы засняли на видео смерч, который развернулся в Сочи.

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