Россиянам назвали стоимость туров в Хорватию

Представители туристической компании «Русский экспресс» заявили, что в бархатный сезон отели предоставляют скидки на размещение. Стоимость может понизиться от 10 до 30 процентов. В качестве примеров эксперты привели пятизвездочные гостиницы Hilton Rijeka Costabella Beach Resort and SPA и Sun Gardens Dubrovnik.

В АТОР отметили, что по сравнению с 2020 годом турпоток в Хорватию вырос в четыре раза. С января по август 2021 страну посетили почти 90 тысяч россиян. Однако это число не сравнится с показателями 2019, когда туристов было на 26 процентов больше. Самые популярные туры — семь-девять дней, отель три и четыре звезды. Средний чек составил 950 евро на человека (около 81 тысячи рублей).