Россиянам назвали стоимость туров в Хорватию

На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) вышел пресс-релиз, в котором эксперты назвали оптимальную стоимость путевок на пляжи Хорватии в сентябре.
За недельный тур на пляжный курорт европейской страны придется отдать 700-900 евро на одного (примерно 60-77 тысяч рублей). Условия — проживание в четырехзвездочном отеле и перелет.
Представители туристической компании «Русский экспресс» заявили, что в бархатный сезон отели предоставляют скидки на размещение. Стоимость может понизиться от 10 до 30 процентов. В качестве примеров эксперты привели пятизвездочные гостиницы Hilton Rijeka Costabella Beach Resort and SPA и Sun Gardens Dubrovnik.
В АТОР отметили, что по сравнению с 2020 годом турпоток в Хорватию вырос в четыре раза. С января по август 2021 страну посетили почти 90 тысяч россиян. Однако это число не сравнится с показателями 2019, когда туристов было на 26 процентов больше. Самые популярные туры — семь-девять дней, отель три и четыре звезды. Средний чек составил 950 евро на человека (около 81 тысячи рублей).
Тем временем для привитых россиян открывается еще один пляжный курорт.