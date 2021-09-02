Названы 10 маршрутов для путешествий по России осенью

Почти любой регион может приятно удивить уникальными маршрутами с осенней природой. Но тем не менее некоторые города выделяются за счет наличия лесов и гор. «Комсомольская правда» опубликовала рейтинг из десяти направлений для путешествий осенью.

Лидирующую позицию в списке, по мнению редакции, занимает Карелия. Осенью в регионе можно найти много грибов и ягод в лесах и поймать хороший улов на рыбалке. Кроме того, в это время год там не так много комаров, мешающих насладиться природой.

Второе почетное место занял Плес. Осенью туристов уже не так много, что позволит глубже проникнуться атмосферой самобытности городка. А закрыл тройку лидеров Алтай, где можно прекрасно провести время во время похода к термальным водам.

Также редакция внесла в список Башкирию с ее заповедными зонами и озеро Селигер в Тверской области, покрывающееся осенью «огненной каемкой» из желтых и оранжевых листьев.

Отправиться в путешествие рекомендуют на Домбай, в Переяславль-Залесский, Адыгею, Калининград или Петергоф. Билет на самолет по любому из этих направлений обойдется не более, чем в 5,5 тысяч рублей.