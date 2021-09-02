Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Названы 10 маршрутов для путешествий по России осенью

Катерина Саломе
59 минут назад

Почти любой регион может приятно удивить уникальными маршрутами с осенней природой. Но тем не менее некоторые города выделяются за счет наличия лесов и гор. «Комсомольская правда» опубликовала рейтинг из десяти направлений для путешествий осенью.

Названы 10 маршрутов для путешествий по России осенью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Лидирующую позицию в списке, по мнению редакции, занимает Карелия. Осенью в регионе можно найти много грибов и ягод в лесах и поймать хороший улов на рыбалке. Кроме того, в это время год там не так много комаров, мешающих насладиться природой.

Второе почетное место занял Плес. Осенью туристов уже не так много, что позволит глубже проникнуться атмосферой самобытности городка. А закрыл тройку лидеров Алтай, где можно прекрасно провести время во время похода к термальным водам.

Также редакция внесла в список Башкирию с ее заповедными зонами и озеро Селигер в Тверской области, покрывающееся осенью «огненной каемкой» из желтых и оранжевых листьев.

Отправиться в путешествие рекомендуют на Домбай, в Переяславль-Залесский, Адыгею, Калининград или Петергоф. Билет на самолет по любому из этих направлений обойдется не более, чем в 5,5 тысяч рублей.

Если вы предпочитаете заграничный отдых на пляже в бархатный сезон, то мы уже рассказывали, где отдохнуть у моря осенью.

Новости путешествий,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители