Где отдохнуть у моря осенью

Одни россияне уже вернулись с отпуска, а другие только предвкушают отдых на берегу моря. "Рамблер" расскажет, куда отправиться в путешествие осенью.

Самым популярным местом отдыха осенью оказались Турция и Греция. Во многом это связано с погодой. В сентябре в этих странах довольно приятная погода, а заметно холодать начинает уже в октябре. А в ноябре многие отели закрываются до следующего года.

Также приятный климат сохранится и на острове Маврикий, который совсем недавно открылся для туристов. Однако гости курорта смогут отдохнуть исключительно в пределах отеля из-за карантина. Но с первого октября его отменяют.

Бархатный сезон на Кипре можно отлично провести как в сентябре, так и в октябре. Температура воздуха в этот период от +30 °C до +25 °C. Для посещения Кипра необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки. А для полностью вакцинированных туристов он не понадобится.

Купаться на курортах Мексики можно круглый год. Температура воздуха и воды в течение года меняются незначительно. Однако именно осенью заканчивается сезон дождей, а в ноябре происходит открытие сухого туристического сезона. На данный момент Мексика не требует от туристов сдачи тестов, лететь можно без справок.

На Мальдивах также осенью заканчивается сезон дождей. В сентябре дожди еще продолжаются, сильных штормов уже нет, примерно с 20-х чисел сентября океан начинает успокаиваться. А ноябрь считается первым месяцем сухого сезона, что отражается на цене отдыха. Чтобы попасть на Мальдивы, туристам нужно сдать ПЦР-тест за 72 часа до вылета.