Какой город мира оказался самым дорогим

Рейтинг самых дорогих городов мира прошлого года стал китайский город Шанхай. Второе почетное место занял Токио, а закрыл тройку лидеров Гонконг. Такие данные предоставила в своем отчете о мировом благосостоянии банковская компания Julius Baer.

Азия оказалась самым дорогим регионов в мире, судя по данным в отчете. По мнению экспертов, одной из причин успеха восточных стран стало быстрое восстановление экономик после пандемии.

Ведь в отличие от США и Европы, как утверждает компания, в азиатских государствах «COVID-19 не превратился в эпидемию».

За прошлый год цены в Шанхае выросли на шесть процентов, что поспособствовало тому, что город занял лидирующую позицию в рейтинге.

Также эксперты проанализировали индекс потребительских цен на 20 популярных среди состоятельных людей предметов роскоши. Исследовали показатели 25 городов. Так как в последние годы в мире стала популярна тенденция на здоровый образ жизни, аналитики в качестве критериев оценки взяли велосипеды, беговые дорожки, медицинское страхование и техника. Среди наиболее обеспеченных городов названы также Монако, Тайбэй, Цюрих, Париж, Лондон, Сингапур и Нью-Йорк.