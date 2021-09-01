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Россияне назвали город России с самым высоким туристическим потенциалом

Анна Шутова
1 час назад

Россияне назвали Санкт-Петербург городом с самым высоким туристическим потенциалом в стране. Опрос провел онлайн-сервис OneTwoTrip.

Респонденты оценили привлекательность Санкт-Петербурга с точки зрения туризма на 9,4 балла. На втором месте оказалась Москва (9,1 балла), а на третьем — Казань (9 баллов).

Сочи и Геленджик получили по 8,7 балла. Также в рейтинг попали Ялта и Краснодар (по 8,3 балла), Севастополь (8,2 балла) и Анапа (7,8 балла).

Республики Северного Кавказа стали самыми востребованными с точки зрения природных локаций (8,5 балла). Кроме того, россияне оценили туристический потенциал Карелии и Байкала (8,3 балла), Крыма (8,2 балла), Краснодарского края (8,1 балла) и Алтая (8 баллов).

Ранее эксперты назвали Крым лучшим курортом России для пляжного отдыха осенью.

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