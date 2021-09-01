Россияне назвали Санкт-Петербург городом с самым высоким туристическим потенциалом в стране. Опрос провел онлайн-сервис OneTwoTrip.

Респонденты оценили привлекательность Санкт-Петербурга с точки зрения туризма на 9,4 балла. На втором месте оказалась Москва (9,1 балла), а на третьем — Казань (9 баллов).

Сочи и Геленджик получили по 8,7 балла. Также в рейтинг попали Ялта и Краснодар (по 8,3 балла), Севастополь (8,2 балла) и Анапа (7,8 балла).