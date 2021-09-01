Назван лучший курорт России для пляжного отдыха осенью

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Комсомольской правде", что лучшим вариантом для пляжного отдыха в России осенью станет Крым.
По словам эксперта, в этот период на полуострове температура колеблется в пределах 22-25 градусов, иногда сменяясь кратковременными дождями. В Ялте прогнозируется бабье лето. Ночью температура не будет опускаться ниже 17 градусов.
"Крым может ожидать всех тех, кто хотел поехать в Краснодарский край, но не прививался. Поэтому ждем, что бархатный сезон будет очень успешным, погода пока располагает", — сказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
В связи с падением спроса осенью ожидается падении цен на отдых на 30-50%. Стоимость гостиничных номеров начинается от 650 рублей. В отелях высшей категорий сутки в среднем стоят 3500 рублей.