Назван лучший курорт России для пляжного отдыха осенью

"Крым может ожидать всех тех, кто хотел поехать в Краснодарский край, но не прививался. Поэтому ждем, что бархатный сезон будет очень успешным, погода пока располагает", — сказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.